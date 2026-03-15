Gazze'ye Uluslararası İstikrar Gücü Görevlendirilecek

TEL İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamında oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) mayıs ayında Gazze Şeridi'ne konuşlandırılacağını iddia etti.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) ilk olarak Gazze Şeridi'nin Refah kentinde görevlendirileceği ileri sürüldü.
Haberde, Kazakistan, Fas, Arnavutluk ve Kosova'dan birliklerin yanı sıra 5 bin civarında Endonezya askerinden oluşacak ISF'nin 1 Mayıs'ta Gazze'de göreve başlamasının beklendiği aktarıldı.
ISF birliklerinin Refah bölgesinin ardından Gazze'de ateşkes planı çerçevesinde oluşturulan ve İsrail askerlerinin çekildiği "Sarı Hat" içindeki bölgelerde görevlendirileceği belirtildi.
ISF'ye asker gönderecek ülkelerden temsilcilerin mart sonunda ön inceleme için Gazze Şeridi'ne geleceği belirtilen haberde, ISF'de görev alacak birliklerin Ürdün'de ön eğitime tabi tutulacağı bildirildi.
Trump'ın Gazze planı çerçevesinde, Gazze'de güvenliği sağlamak üzere Uluslararası İstikrar Gücü oluşturulması kararlaştırılmıştı.
Gazze'ye konuşlanacak uluslararası gücün komutanlığını ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers'ın üstleneceği belirtilmişti.
