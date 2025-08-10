Gazze’ye Umut Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze’ye Umut Yürüyüşü Düzenlendi

Gazze’ye Umut Yürüyüşü Düzenlendi
10.08.2025 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRGEV, Gazze'ye destek için yürüyüş düzenleyerek adalet ve vicdan mesajı verdi.

'GAZZE'YE Umut Işığı Ol' yürüyüşünde açıklamalarda bulunan TÜRGEV Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, "Karanlık ne kadar derin olursa olsun, tek bir fener bile yol gösterir. Gazze'nin özgürlüğü, hepimizin vicdan sınavıdır. Hakikat ve adalet galip gelene dek dimdik ayaktayız. Gazze susarsa, vicdanlar ölür" dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Beyazıt Camii önünden Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi önüne kadar yürüyüş düzenlendi.

TÜRGEV, Güzel İşler Fabrikası (GİF) Gönüllü Kampı ve çatısı altındaki tüm gönüllülerle yürüyüşte yer aldı. Attığı her adımı 'Gazze'ye uzanan bir dua' olarak nitelendiren TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu gece fenerlerimizle yalnızca Gazze'nin değil, ümmetin üzerine çöken karanlığa meydan okuyoruz. Biliriz ki gerçek güç ne tanklardadır ne bombalarda… Gerçek güç, Allah'a tevekkül eden, zulme karşı sabırla duran, direnişi imanla yoğrulmuş bir halkın yüreğinde saklıdır. Bizim yürüyüşümüz, ecdadımızın Kudüs sevdasından, milletimizin mazluma uzanan merhametli elinden beslenir. Attığımız her adım, Gazze'nin çocuklarının gözyaşını silmek, ümmetin onurunu korumak, insanlığın suskunluğunu bozmak içindir."

'GAZZE'NİN YANINDAYIZ, KUDÜS ÖZGÜR OLANA DEK DURMAYACAĞIZ'

Yılmaz, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Bi'r-Ruh Bi'd-Dem Nefdike ya Aksa. Bu kelimeler, göğsümde yaralı ama vazgeçmeyen, kanadı kanla ıslanmış olsa da hala gökyüzüne tutunan bir kuş gibi çırpınır. Çünkü Gazze'nin hafızası, gençliğimizin vicdanında saklıdır, hiçbir güç onu silemez."

Konuşmasında şiddetin kısır döngüsüne dikkat çeken Yılmaz, şunları söyledi:

"Şiddet, şiddeti büyütür. Ama imanla yoğrulmuş bir vicdan, Allah'ın izniyle, en karanlık kalplere bile ışık olur. Biz kalplerimizde adaleti, kardeşliği ve bir ümmetin onurunu taşıyoruz. TÜRGEV olarak bu kutlu yolda dün vardık, bugün varız, yarın da olacağız. Ta ki Kudüs özgür olana, Gazze'de ezan sesleri barışın gölgesinde yankılanana, ümmetin kaderi özgürlükle yazılana dek… Biliriz ki o gün geldiğinde, bu toprakların çocukları bir zaferle birlikte ümmetin yeniden dirilişini, insanlığın yeniden uyanışını kutlayacak."

TÜRGEV tarafından yapılan açıklamada, "TÜRGEV, Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı ilk günden bu yana Filistin halkının yanında yer aldı. Bu yıl başından itibaren, hem sahada hem uluslararası platformlarda dayanışma adımlarını güçlendirdi. Kudüs'ün maneviyatını ve Gazze'nin direniş ruhunu sanatla dünyaya taşıyan SADAKAT Sergisinin gelirleri doğrudan Filistin'e ulaştırıldı. Pusula Yetenek Yönetimi Merkezi ile Türk ve Filistinli gençler kültürel diplomasi ve insan hakları ekseninde buluşturuldu. Filistinli öğrencilere yurt, burs ve eğitim desteği sağlanırken, '5N1KUDÜS' ve 'Gazze Okur Yazarlığı' projeleriyle Kudüs ve Gazze bilinci diri tutuldu. TÜRGEV, yürüttüğü bu insani ve kültürel çalışmalarla Filistin davasını sadece sözle değil, fiili destekle de omuzlamaya devam ediyor" denildi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze’ye Umut Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı "Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
’’Hanım Ağa’’ sokakta yürürken yakalandı ''Hanım Ağa'' sokakta yürürken yakalandı
Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen kişi kayboldu Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişi kayboldu
Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı Polis ve jandarma havaya ateş açtı Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı! Polis ve jandarma havaya ateş açtı
Çanakkale’de orman yangını sürüyor 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu Çanakkale'de orman yangını sürüyor! 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu
Trump ile Putin 15 Ağustos’ta ABD’nin Alaska eyaletinde görüşecek Trump ile Putin 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde görüşecek
Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye’ye getirildi Aralarında “Daltonlar“ üyesi de var Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye'ye getirildi! Aralarında "Daltonlar" üyesi de var
Takımda ortalık yıkıldı Büyük Nelson Semedo krizi Takımda ortalık yıkıldı! Büyük Nelson Semedo krizi
Galatasaray’dan gece yarısı bomba “sus“ paylaşımı Galatasaray'dan gece yarısı bomba "sus" paylaşımı

12:31
Bakan Tunç’tan Öcalan’ın serbest bırakılacağı iddiasına net yanıt
Bakan Tunç'tan Öcalan'ın serbest bırakılacağı iddiasına net yanıt
12:03
Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç
Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç
07:59
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
10:00
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı! Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı
09:53
Trump ve Putin’in “toprak takası“ planı çöktü Zelenskiy’den sert tepki
Trump ve Putin'in "toprak takası" planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
09:44
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti
09:44
Türkiye’de ilk ve tek Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
Türkiye'de ilk ve tek! Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
09:44
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
09:31
İnsanlığımızdan utandık Yangından kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı
İnsanlığımızdan utandık! Yangından kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı
09:30
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı
09:29
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL’yi aştı
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL'yi aştı
09:23
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
08:27
Galatasaray’dan gece yarısı bomba “sus“ paylaşımı
Galatasaray'dan gece yarısı bomba "sus" paylaşımı
08:13
Takımda ortalık yıkıldı Büyük Nelson Semedo krizi
Takımda ortalık yıkıldı! Büyük Nelson Semedo krizi
08:09
Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye’ye getirildi Aralarında “Daltonlar“ üyesi de var
Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye'ye getirildi! Aralarında "Daltonlar" üyesi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2025 14:39:35. #7.12#
SON DAKİKA: Gazze’ye Umut Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.