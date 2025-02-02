Gazze'ye Yardım Tırları Ulaştı

Çadır ve battaniye taşıyan tırlar Gazze'ye ulaştı
ANKARA - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), çadır ve battaniye taşıyan yardım tırlarının Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze'ye giriş yaptığını duyurdu.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gazzeli kardeşlerimizin acil barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hazırladığımız 14'üncü İyilik Gemisi bölgeye ulaştı. Çadır ve battaniyeleri yüklü yardım tırları, an itibarıyla Refah sınır kapısından geçerek Gazze'ye giriş yapıyor.
Devletimizin gücü ve Milletimizin desteğiyle, Filistin'in yanındayız" ifadelerine yer verildi.
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