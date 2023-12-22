Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tanık olan Filistinli doktor Abdelhakim Gouda'nın anlatımıyla "Gazze'yi beyaz önlüğümle korudum" konulu etkinlik düzenledi.

Academia Vakfı tarafından başkentteki Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde gerçekleşen etkinlikte, Gouda, tatil için gittiği Gazze'de, İsrail'in saldırılarıyla başlayan korkunç günleri anlattı.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta da doktor olarak görev yaptığını aktaran Gouda, "Gazze'de gördüklerim en büyük savaş yaralarıydı. Gazze'de doktorların savaş zamanı olay yeri müdahalelerine şahit oldum." dedi.

Gouda, doktor, gazeteci, akademisyen ve bilim insanlarının İsrail'in korkunç saldırılarının hedefinde olduğunu söyleyerek, "Filistin'e akrabalarımı ziyaret etmeye gittim. İlk üç hafta çok güzeldi çünkü Gazze çok güzel bir yer. Ancak İsrail, Gazze'yi yok ediyor." diye konuştu.

Gazze'deki ölümlerin giderek "günlük rutin" e dönüştüğüne dikkati çeken Gouda, "Gazze'deki insanlar o kadar cesur ki Kudüs'ün asla İsrail'in eline geçmesine izin vermeyecektir. Bu yüksek seviyede bir vatanseverliktir." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Jahja Muhasilovic de konuşmacı olarak katıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 57 Filistinli öldürüldü, 53 bin 320'den fazla kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 139'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 472 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 304 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 121 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.