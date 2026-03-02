Gazzeli Kadınlardan Türk Kızılay'a Teşekkür İftarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazzeli Kadınlardan Türk Kızılay'a Teşekkür İftarı

02.03.2026 21:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazzeli kadınlar, Türk Kızılay'a teşekkür etmek için iftar sofrası hazırladı ve birlikte buluştu.

Türkiye'ye tedavi amaçlı gelen Gazzeli kadınlar, yaklaşık iki yıldır kendilerini yalnız bırakmayan Türk Kızılaya teşekkür etmek için iftar sofrası hazırladı.

Ankara Gönüllü Merkezi'nde düzenlenen programda, Filistin mutfağına özgü yemekler hazırlayan kadınlar, iftarda Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ile bir araya geldi.

İftar öncesi hazırlıkların yapıldığı mutfağı ziyaret eden Yılmaz, ramazan ayı boyunca Ankara Gönüllü Merkezi'nde farklı grupları ağırladıklarını, geçen hafta ailesi Ankara dışında olan üniversite öğrencileri için "Anne Eli" iftarları düzenlediklerini anımsattı.

Gazze'de yaralananların bir kısmının Türkiye'ye getirildiğini hatırlatan Yılmaz, tedavileri tamamlananların, AFAD ve ilgili kurumların koordinasyonunda otel ve evlere yerleştirildiğini ifade etti.

Yılmaz, Türk Kızılay sosyal hizmet merkezinde 33 kişinin kaldığını belirterek, bazı annelerin bir çocuğuyla Türkiye'ye gelirken, diğer çocuklarının Gazze'de kaldığını, bazılarının ise yakınlarını kaybettiğini söyledi.

Gazze kapıları tekrar kapandı

Yılmaz, Gazze'de ateşkes söylemlerine rağmen olayların sürdüğüne dikkati çekerek, "İran olayından sonra Gazze kapıları tekrar kapandı. İçeriye hiçbir yardım tırı en azından şu anda alınmıyor durumuna geldi. Çevremizde kontrol edemediğimiz belli olaylar var. O kontrol edemediğimiz olaylar karşısında bize düşen sabretmek. Sabredeceğiz, iyileşeceğiz, dirençli olacağız. Düşsek de ayağa kalkacağız ama günün sonunda hayatı devam ettireceğiz. En önemlisi de bu güzel çocuklarımıza bunu hissettirmeden yapacağız." diye konuştu.

Yılmaz, tüm tarafları uluslararası hukuk kurallarına uymaya davet ederek, şunları kaydetti:

"Bir sivil toplum kuruluşunun, insani yardım kurumunun başkanı olarak her ne olursa olsun çatışma, savaş ne çıkarsa çıksın tüm tarafları insani hukuk kurallarına uymaya davet etmek istiyorum. Dün İran Kızılayının bir hastanesi bombalandı. İnsani hukuk kuralları sivillerin, hastanelerin, okulların, camilerin korunmasını vazeder ama bu maalesef farklı ülkelerde farklı şekillerde açığa çıkan çatışmalarda çokça ihlal edilir hale geldi."

Yılmaz, iftarda Türkiye'de eğitim gören çocuklarla da sohbet etti.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Dış Politika, Kızılay, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazzeli Kadınlardan Türk Kızılay'a Teşekkür İftarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı Şam'da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı
Fransa, İngiltere ve Almanya’dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine hazırız Fransa, İngiltere ve Almanya'dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine hazırız
İran, Limasol’daki İngiliz Hava Üssü’nü vurdu İran, Limasol'daki İngiliz Hava Üssü'nü vurdu
Savaşta bir ilk Lübnan İsrail’i vurdu, Tel Aviv’den jet misilleme geldi Savaşta bir ilk! Lübnan İsrail'i vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi
ABD’de ölü asker gerilimi Trump, Savunma Bakanı’nı fena azarladı ABD'de ölü asker gerilimi! Trump, Savunma Bakanı'nı fena azarladı
ABD ve Körfez ülkelerinden İran’a ortak tehdit: Meşru müdafaa hakkımızı kullanırız ABD ve Körfez ülkelerinden İran'a ortak tehdit: Meşru müdafaa hakkımızı kullanırız

22:08
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 52’ye yükseldi
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi
21:47
Herkes Trump’ın boynundaki yaraya odaklandı
Herkes Trump'ın boynundaki yaraya odaklandı
21:29
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
21:24
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor En fazla 1 haftaları var
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor! En fazla 1 haftaları var
21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
20:41
ABD ile İran arasındaki son görüşmede ipler kopmuş Arakçi’den savaş başlatan tepki
ABD ile İran arasındaki son görüşmede ipler kopmuş! Arakçi'den savaş başlatan tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 22:38:09. #.0.5#
SON DAKİKA: Gazzeli Kadınlardan Türk Kızılay'a Teşekkür İftarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.