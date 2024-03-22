Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yaşlılarla İftar Yaptı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binaları İhalesi Gerçekleşti

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binaları yapım işi ihalesi, 2 firmanın teklif vermesiyle gerçekleşti. İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Hizmet Binası, Özel Harekat Şube Müdürlüğü Hizmet Binası ve Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası yapım işleri için yapılan ihalede, 17 bin 864 metre inşaat alanına sahip olacak İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası yapım işi için 2 firma teklif sundu. İhalede sunulan tekliflerden birisi 791 milyon 923 TL, diğer firmanın teklifi ise 694 milyon 899 TL oldu. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat ve Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, yapılacak olan yeni hizmet binalarının hayırlı olması temennisinde bulundular.