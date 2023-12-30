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Gebze'de 1 Milyon TL Değerinde Kaçak İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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Gebze'de 1 Milyon TL Değerinde Kaçak İçki Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 1023 şişe kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 1000 boş içki şişesi, 4 bin sahte bandrol ve suçtan elde edildiği düşünülen 33 bin 160 TL de bulundu. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

30.12.2023 - 16:48,
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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 1023 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 1023 şişe kaçak içki, 1000 boş içki şişesi, 4 bin sahte bandrol ve suçtan elde edildiği düşünülen 33 bin 160 TL ele geçirildi.

Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Gebze\'de 1 Milyon TL Değerinde Kaçak İçki Ele Geçirildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Gebze'de 1 Milyon TL Değerinde Kaçak İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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