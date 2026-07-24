Gebze\'de 15 Katlı Binada Yangın

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir sitede 15 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'nde bir sitede 15 katlı binanın çatısında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken, bina ise önlem amacıyla tahliye edildi. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.