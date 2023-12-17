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Gebze'de 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Gebze'de 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılan operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör ve 195 fişek ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli tutuklandı.

Gebze\'de 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
17.12.2023 - 00:13,
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 ruhsatsız tabancanın ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede 5 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör ve 195 fişeğin ele geçirildiği çalışmada şüpheliler O.A. ve Y.P. gözaltına alındı.

Şüphelilerin benzer suçlardan kayıtlarının olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Gebze, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gebze'de 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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