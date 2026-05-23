Gebze\'de Apartman Yangını

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı apartmanın dubleks dairesinde çıkan yangında hasar oluştu.
Tatlıkuyu Mahallesi 1314 Sokak'taki apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dairede hasar oluştu.
