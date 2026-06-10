Gebze\'de Apartman Yangını

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Arapçeşme Mahallesi 1016/4 Sokak'taki apartmanın 3. katında yangın çıktı.
Apartman sakinleri, alevlerin kısa sürede binayı sarması üzerine dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alevlerin zaman zaman çatıya sıçradığı yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Yangın binada hasara yol açtı.
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