Gebze'de Apartman Yangını: Kanser Hastası Kadın Kurtarıldı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tatlıkuyu Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında Ayten İ'ye ait dairede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İçeride mahsur kalan kanser hastası Ayten İ, ekipler tarafından dışarı çıkarıldı.

Yangında dumandan etkilenen kadın, ambulansta tedavi edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın dairede hasara neden oldu.