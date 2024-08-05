Gebze'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
D-100 kara yolu güney yan yol Ankara istikametinde seyreden K.Ö. idaresindeki 60 HS 450 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Barış Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Yaralı sürücü, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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