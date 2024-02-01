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8. kattan düşen kadın can verdi, oğlunun bakışı yürek yaktı - Son Dakika
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8. kattan düşen kadın can verdi, oğlunun bakışı yürek yaktı

8. kattan düşen kadın can verdi, oğlunun bakışı yürek yaktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Şerife İşibil (35) adlı kadın, oturduğu apartmanın önünde ölü bulundu. İncelemeler sonucunda İşibil'in gece saatlerinde oturduğu daireden düştüğü tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

01.02.2024 14:04
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Saat 09.00 sıralarında Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'nde Şerife İşibil (35) isimli kadın ölü olarak bulundu. İşibil'in 8. katta bulunan evinden düşerek hayatını kaybetti.

OLAY YERİNE GELEN OĞLU YASA BOĞULDU

Çevredekilerin yerde yatan kadını fark etmesiyle durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekiplerince yapılan incelemelerde, yaşamını yitiren kadının Şerife İşibil (35) olduğu belirlenirken acı haberi alarak olay yerine gelen Şerife İşibil'in oğlu ise yasa boğuldu. Genç, zaman zaman polis ekipleri tarafından teskin edildi.

Şerife İşibil'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

8. kattan düşen kadın hayatını kaybetti! Geride oğlunun bakışı kaldı
8. kattan düşen kadın hayatını kaybetti, geride oğlunun bakışı kaldı
Kaynak: DHA

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    Yorumlar (1)

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Gebze, Olaylar, Polisiye, Kadın, Güncel, Son Dakika

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