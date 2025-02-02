Gebze'de Çocuklarına Şiddet Uygulayan Ebeveyn Gözaltında

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çocuklarına şiddet uyguladıkları gerekçesiyle anne ve baba gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, basına ve sosyal medyaya yansıyan H.K.Ç. isimli çocuğa şiddet uygulanmasına yönelik Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında baba M.Ç. ile anne S.Ç. gözaltına alındı.

Mağdur çocuk H.K.Ç. ise koruma tedbir kararı alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesine teslim edildi.???????