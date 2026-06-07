Gebze'de Çöken Bina Sonrası İlk Yıkım Yapıldı - Son Dakika
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Gebze'de Çöken Bina Sonrası İlk Yıkım Yapıldı

Gebze\'de Çöken Bina Sonrası İlk Yıkım Yapıldı
07.06.2026 10:13
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4 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesinin ardından, 22 riskli yapının yıkımı başladı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir binanın çökmesi sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği olayın ardından çevredeki riskli 22 yapının yerinde dönüşümü kapsamında ilk yıkım gerçekleştirildi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Yeni haliyle toplam 164 bağımsız bölüm üretilmiş olacak. 22 binada 164 bağımsız birim gerçekleşmiş olacak" dedi.

Olay, 29 Ekim 2025'te saat 07.00 sıralarında ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 7 katlı Arslan Apartmanı büyük bir gürültüyle çöktü. Enkaz altında kalan Emine ve Levent Bilir çifti ile çocukları Muhammet Emir (12) ve Hayrunnisa Bilir (14) hayatını kaybederken, o tarihte 18 yaşında olan ailenin büyük kızı Dilara ise yaralı olarak kurtarıldı. Bölgede yapılan incelemelerde Gebze'de 22, Darıca ilçesinde ise 3 binada hasar tespit edilerek toplam 25 bina tedbir amaçlı mühürlendi.

İLK YIKIM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Olayın üzerinden geçen 7 aylık süreçte uzlaşma sağlanması ve yıkım kararlarının tamamlanmasıyla birlikte Gebze'de çöken binanın çevresindeki 22 riskli yapıdan ilkinin yıkımı ekskavatör ile gerçekleştirildi. Yıkım sırasında caddede toz oluşumunu engellemek amacıyla su tankeriyle sulama yapılırken, ortaya çıkan molozlar hafriyat kamyonlarına yüklenerek taşındı. İlçe belediyesi ekipleri yıkım alanını şerit çekerek kapatıp güvenlik önlemi aldı.

'22 BİNANIN TAMAMI YENİLENMİŞ OLACAK'

Bölgede incelmelerde bulunan ve çalışmaları takip eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Etraftaki diğer binalarda da kapı ve pencere söküm işlemleri devam ediyor. Yakında onların da betonarme yıkımları gerçekleştirilecek. Bu bölgede elim kazadan sonra 22 binada dönüşümle alakalı karar alındı. 22 binanın bir kısmı yarısı bizden, bir kısmı da kendi imkanlarıyla yıkılıp yapılacak. Böylelikle 22 binanın tamamı yenilenmiş olacak. Bu anlamda ilk binanın yıkımı gerçekleştirildi. Diğerlerinin de önümüzdeki günlerde yıkımları devam edecek. Şu anda vatandaşlarımız kapı ve çerçeve söküm işlemlerini yaptırıyor. Arkasından da betonarme statik yıkımları gerçekleştirilmiş olacak. Uzlaşma ya da işlemleri başlamayan hiçbir binamız kalmadı. Bundan sonra normal inşaat ve imalat süreci yaşanacak. İnşallah en kısa sürede çalışmalar tamamlanır ve vatandaşlarımız yeni evlerine taşınmış olurlar veya yeni mülklerini değerlendirmiş olurlar" dedi.

'164 BAĞIMSIZ BÖLÜM ÜRETİLMİŞ OLACAK'

Dönüşümün detaylarına ilişkin teknik bilgileri de paylaşan Belediye Başkanı Büyükgöz, şunları söyledi:

"Kentsel dönüşüm, yerinde dönüşüm şekliyle yapılıyor. Herhangi bir mimari ve imar yönüyle değişikliğe uğramayacaklar. Yıkılıp yenisi yapılacak. Yeni haliyle toplam 164 bağımsız bölüm üretilmiş olacak. 22 binada 164 bağımsız birim gerçekleşmiş olacak. 130 civarındaydı ancak kullanılmamış imar hakları vardı. Onları şimdi kullanmış olacaklar. 164'e çıkmış olacak. Çünkü mevcut imar hakkı 6 kat olmasına rağmen yerinde 3 katlı bina vardı. Şimdi 6 kat olarak inşa edecek. Dolayısıyla orada artışlar sağlanacak."

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, 29 Ekim, Kocaeli, Güncel, Gebze, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gebze'de Çöken Bina Sonrası İlk Yıkım Yapıldı - Son Dakika

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