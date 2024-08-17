Gebze\'de Deprem Farkındalık ve Anma Programı Düzenlendi

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde "Deprem Farkındalık ve Anma" programı gerçekleştirildi.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit, deprem bilincinin önemine değindi.

Özyiğit, kamu kurumlarının yönetmeliğe uygun yapılar inşa ettiğini belirterek, aynı hassasiyeti vatandaşların da göstermesi gerektiğini vurguladı.

Deprem gerçeğinin unutulmaması gerektiğini aktaran Özyiğit, "Birlikte hareket etme zorunluluğu var, birlikte sonuca gitmek, gayret etme zorunluluğu var. Uzmanları dinleyerek, tüm kurumların ve kişilerin çaba gösterme zorunluluğu var." ifadelerini kullandı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de depreme karşı dayanıklı yapıların oluşturulmasında, sadece kamu kurumlarının sorumluluğu bulunmadığına işaret ederek, vatandaşların da dayanıklı yapıların inşa edilmesi konusunda talepte bulunması gerektiğini anlattı.

Daha sonra 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ne ilişkin gazete manşetlerinin yer aldığı sergi gezildi.

Törene, Gebze Belediye Başkan Vekili Ahmet Hüseyinçelebi, MHP Gebze İlçe Başkanı Ali Yalsız, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.