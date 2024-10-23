Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde doğal gaz patlaması sonucu hayatını kaybeden Günay Ergen'in cenazesi toprağa verildi.
Mevlana Mahallesi Ayyıldız Caddesi'nde dün 5 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede meydana gelen doğa gaz patlamasının ardından molozların altında kalarak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Günay Ergen (65) için Erenler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törende, aile yakınları taziyeleri kabul etti. Cenaze namazı öncesi fenalık geçen Günay Ergen'in kuzeni Hasan Ergen, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Günay Ergen'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Pelitli Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine, Ergen'in yakınlarının yanı sıra Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, siyasi partilerin temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Gebze'de Doğal Gaz Patlaması: Günay Ergen'in Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?