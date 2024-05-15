Gebze'de Elektrikli Motosiklet Kaza Yaptı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Gebze'de Elektrikli Motosiklet Kaza Yaptı: Sürücü Yaralandı

Gebze\'de Elektrikli Motosiklet Kaza Yaptı: Sürücü Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Eyüp Ö. tarafından kullanılan elektrikli motosiklet, hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan sürücünün durumu ise henüz bilinmiyor.

15.05.2024 19:53
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı.

Güzeller Mahallesi 922. Sokak'ta Eyüp Ö. idaresindeki elektrikli motosiklet, M.O'nun kullandığı 41 ARN 853 plakalı hafif ticari araçla çapıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Eyüp Ö, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gebze'de Elektrikli Motosiklet Kaza Yaptı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gebze'de Elektrikli Motosiklet Kaza Yaptı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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