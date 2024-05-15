Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı.
Güzeller Mahallesi 922. Sokak'ta Eyüp Ö. idaresindeki elektrikli motosiklet, M.O'nun kullandığı 41 ARN 853 plakalı hafif ticari araçla çapıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Eyüp Ö, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Gebze'de Elektrikli Motosiklet Kaza Yaptı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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