Gebze'de Evden Ziynet Eşyası Çalan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Gebze'de Evden Ziynet Eşyası Çalan Zanlı Tutuklandı

Gebze\'de Evden Ziynet Eşyası Çalan Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evden 30 bin liralık ziynet eşyası çalındıktan sonra başlatılan çalışmalar sonucunda İstanbul'da yakalanan kadın zanlı tutuklandı.

05.06.2024 14:01
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evden ziynet eşyası çaldığı gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir evden 30 bin liralık ziynet eşyası çalınması üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen kadın şüpheli G.D. İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gebze'de Evden Ziynet Eşyası Çalan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gebze'de Evden Ziynet Eşyası Çalan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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