Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evden ziynet eşyası çaldığı gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir evden 30 bin liralık ziynet eşyası çalınması üzerine çalışma başlattı.
Hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen kadın şüpheli G.D. İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Gebze'de Evden Ziynet Eşyası Çalan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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