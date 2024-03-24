Gebze'de Hafif Ticari Araçla Kaza: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Gebze'de Hafif Ticari Araçla Kaza: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Gebze\'de Hafif Ticari Araçla Kaza: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Sultanorhan Mahallesi Bağdat Caddesi ile Kavak Caddesi kavşağında meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

24.03.2024 01:43  Güncelleme: 01:45
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Sultanorhan Mahallesi Bağdat Caddesi ile Kavak Caddesi kavşağında Onur K. idaresindeki 34 NY 0841 plakalı hafif ticari araç ile Merve Sude A. yönetimindeki 34 GVD 556 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gebze'de Hafif Ticari Araçla Kaza: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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