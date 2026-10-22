Gebze'de halk otobüsünün duvara çarpmasıyla 10 yolcu hafif yaralandı - Son Dakika
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Gebze'de halk otobüsünün duvara çarpmasıyla 10 yolcu hafif yaralandı

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Gebze\'de halk otobüsünün duvara çarpmasıyla 10 yolcu hafif yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında özel halk otobüsü duvara çarptı ve 10 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde halk otobüsünün duvara çarptığı kazada 10 yolcu hafif yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Gebze ilçesi Yağcılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Necdet Bulut'un kontrolünü kaybettiği 41 HO 4403 plakalı özel halk otobüsü duvara çarptı. Kazada otobüsteki 10 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan yolcular, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bölgedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
YağcılarOtomobilKocaeliGüncelUlaşımGebzeKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Gebze'de halk otobüsünün duvara çarpmasıyla 10 yolcu hafif yaralandı - Son Dakika
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