Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hurda atık depolama sahasında önceki gün çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kirazpınar Mahallesi'nde çelik üretimi yapan fabrikanın hurda atık depolama sahasında önceki gün çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri yoğun çalışma yürüttü.
Rüzgarın da etkisiyle yayılan açık alandaki alevlere 27 araç, 62 personelle müdahale edildi.
Ekiplerin ve iş makinelerinin 2 gün süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Gebze'de Hurda Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?