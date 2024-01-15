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Gebze'de Kamyonet Bariyere Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Gebze'de Kamyonet Bariyere Çarptı: 1 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kamyonetin kontrolden çıkması sonucu aynı yöne giden bir otomobil de kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, kurtarma ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Gebze\'de Kamyonet Bariyere Çarptı: 1 Yaralı
15.01.2024 - 08:37,
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonetin bariyere çarpması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Osman Yılmaz Mahallesi'nde yan yolda seyreden Yakup A. idaresindeki 34 CJM 900 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Aynı yöne giden İsmail Y. yönetimindeki 34 JE 5791 plakalı otomobil de kaza yapan kamyonete çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kamyonette sıkışan yolcu A.Ş, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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