Gebze'de Kimya Fabrikasında Yangın - Son Dakika
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Gebze'de Kimya Fabrikasında Yangın

Gebze\'de Kimya Fabrikasında Yangın
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Gebze'de bir kimya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı, 2 işçi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kimya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Balçık Mahallesi Kumtepe mevkisinde çeşitli kimyevi ürünler imal edilen fabrikanın bir bölümünde yangın çıktı.

Zaman zaman patlamaların da olduğu yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangında yaralanan 2 işçi, sağlık personelince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Ekiplerin bölgedeki söndürme ve soğutma faaliyeti sürüyor.

Yangında 2 atın da öldüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gebze'de Kimya Fabrikasında Yangın - Son Dakika

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