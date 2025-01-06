Kocaeli'nin Gebze ilçesinde merdivenden düşen kişi hastaneye kaldırıldı.
Mevlana Mahallesi'nde ikamet eden A.H. (19) dengesini kaybederek apartmanın merdiveninden düştü.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Gebze'de Merdiven Kazası - Son Dakika
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