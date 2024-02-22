Gebze'de motosiklet kazası: Sürücü yaralandı - Son Dakika
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Gebze'de motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

Gebze\'de motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Hacıhalil Mahallesi Alirıza Efendi Caddesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı. Yücel T. idaresindeki 41 VU 750 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

22.02.2024 12:29  Güncelleme: 12:30
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Hacıhalil Mahallesi Alirıza Efendi Caddesinde Yücel T. idaresindeki 41 VU 750 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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