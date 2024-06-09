Kocaeli'nin Gebze ilçesinde minibüs ve hafif ticari araca çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
İstanbul yönüne giden Furkan G. yönetimindeki 41 ASZ 746 plakalı motosiklet, D-100 kara yolunun Sultanorhan Mahallesi mevkiinde, önündeki Erdem C. idaresindeki 41 AKJ 047 plakalı servis minibüsü ve Kayhan D'nin kullandığı 34 PU 4660 plakalı hafif ticari araca çarparak devrildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, çağrılan sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Furkan G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Gebze'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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