Gebze\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Cumaköy Mahallesindeki ormanlık alanda saat 01.15 sıralarında çıkan yangına karadan müdahale edildi.
İtfaiye, orman işletme, belediye ekipleri ile vatandaşların katıldığı çalışmalarda, ekipler, yaklaşık 3 saat süren mücadelenin ardından alevleri kontrol altına aldı.
Yangında, 7 dönüm alanda hasar oluştu.
Ekiplerin, alandaki soğutma çalışması devam ediyor.
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