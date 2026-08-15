Gebze'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Mevlana Mahallesi'ndeki Beylikdağı Kent Ormanı'nda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA
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