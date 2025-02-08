Gebze\'de Oto Tamirhanesinde Yangın: İki Araç Kullanılamaz Hale Geldi

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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir oto tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü, 2 otomobil yangında kullanılamaz hale geldi.

Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi, Ankara Caddesi'ndeki bir oto tamirhanesinde saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen alevleri görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında, tamirhane ve içinde bulunan 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),