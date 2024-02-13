Gebze'de otomobil alev aldı, güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Gebze'de otomobil alev aldı, güvenlik kamerasına yansıdı

Gebze\'de otomobil alev aldı, güvenlik kamerasına yansıdı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir otomobilin motor kısmının alev alması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sürücü, aracını durdurduktan sonra alevlerin ortaya çıkmasıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, sürücü ve çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü ancak otomobilde hasar meydana geldi.

13.02.2024 18:49
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin alev alması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Beylikbağı Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde 41 AFZ 059 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Aksu, motor kısmından gelen kokudan dolayı aracını durdurdu.

Aksu'nun durumu kontrol etmek için araçtan inmeye çalıştığı sırada otomobil alev aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile çevredekilerin yangın tüpüyle müdahalesi sonucu söndürülen yangında, itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında, otomobilde hasar oluştu.

Öte yandan otomobilin alev alması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde Aksu'nun aracından inmek istediği sırada otomobilin motor kısmının alev aldığı, ardından sürücü ile çevredekilerin alevlere yangın tüpüyle müdahale ettiği görülüyor.

Kaynak: AA

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