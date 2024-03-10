Gebze'de Otomobilin Çarptığı Kadın Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Gebze'de Otomobilin Çarptığı Kadın Ağır Yaralandı

Gebze\'de Otomobilin Çarptığı Kadın Ağır Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, D-100 kara yolunda seyreden bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

10.03.2024 16:39  Güncelleme: 16:41
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Köşklü Çeşme Mahallesi mevkisinde seyreden E.A. idaresindeki 34 EDE 224 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülizar K'ye (55) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sürücü E.A, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gebze'de Otomobilin Çarptığı Kadın Ağır Yaralandı - Son Dakika

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