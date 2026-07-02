Gebze'de Palet Fabrikasında Yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Tavşanlı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki palet fabrikasında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin büyümesiyle yangını fark eden çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın, fabrikada hasara yol açtı.
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