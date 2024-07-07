Gebze'de palet yüklü tır bariyere çarptı, sürücü hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarpan palet yüklü tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
D-100 karayolunda Ankara istikametine ilerleyen O.B. idaresindeki 41 HF 341 plakalı ahşap palet yüklü tır, İstasyon Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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