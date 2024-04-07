Gebze'deki restoranın bacasında çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika
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Gebze'deki restoranın bacasında çıkan yangın hasara yol açtı

Gebze\'deki restoranın bacasında çıkan yangın hasara yol açtı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Arapçeşme Mahallesi'nde bulunan bir restoranın bacasında çıkan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda restoranın bacasında hasar meydana geldi.

07.04.2024 14:43  Güncelleme: 14:44
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde restoranın bacasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi'nde bulunan bir restoranın bacasında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, bacada hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

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