Gebze'de sel sularına kapılan cipin sürücüsü kurtuldu, 2 kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Gebze'de sel sularına kapılan cipin sürücüsü kurtuldu, 2 kişinin cansız bedeni bulundu

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Gebze\'de sel sularına kapılan cipin sürücüsü kurtuldu, 2 kişinin cansız bedeni bulundu
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Gebze'de sel sularına kapılan cipte sürücü Mustafa Deniz Ertaş kurtuldu; kaybolan Fatih Demirtaş ve Doğan Arslan'ın cansız bedenleri bulundu. Demirtaş dün Pendik'teki Büyükdere'de, Arslan ise bugün aynı derede kayboldukları yerin 6 kilometre uzağında bulundu.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, sel sularına kapılan cipin sürücüsü Mustafa Deniz Ertaş'ın kurtulduğu olayda, kayıp olan arkadaşları Fatih Demirtaş'ın dün, Doğan Arslan'ın ise bugün cansız bedenleri bulundu.

Olay, 17 Eylül'de saat 23.00 sıralarında, Gebze ilçesi Kadıllı Mahallesi Yediyer Caddesi yanındaki derede meydana geldi. Kadıllı Mahallesi'ndeki yazlıktan İstanbul'daki evlerine dönmek üzere yola çıkan Mustafa Deniz Ertaş yönetimindeki 34 HER 50 plakalı cip, sel sularına kapılıp dereye düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK), Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAKTİM), sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Mustafa Deniz Ertaş, araçtan çıkıp bir ağacın dalına tutunarak kurtuldu. Araçtaki arkadaşları Doğan Arslan ve Fatih Demirtaş ise suda kayboldu.

Ekiplerin arama çalışmalarında, dün, kayboldukları yerin 3 kilometre uzağında, İstanbul Pendik'teki Büyükdere'de Fatih Demirtaş'ın cansız bedeni bulundu. Çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran ekipler bugün de kaybolduğu yerin 6 kilometre uzağında, aynı derede Doğan Arslan'ın cansız bedenine ulaştı. Cenazeler inceleme sonrası morga kaldırıldı.

Kaynak: DHA
OlaylarGüncelPendikGebzeSon Dakika

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