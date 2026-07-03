Gebze'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Gebze'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Gebze\'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı
03.07.2026 10:32
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Gebze'deki silahlı kavgada 17 yaşındaki Beratcan Başboğa hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 17 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz'da Mimar Sinan Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan ölümlü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan E.K, S.K, F.K, Ö.K, C.A ve Y.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.K, F.K, E.K ve Ö.K. tutuklandı, C.A ve Y.A'ya adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde 1 Temmuz'da iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda E.K. ve S.K'nın silahla ateş ettiği Y.B. (20) ve Beratcan Başboğa (17) ile yoldan geçtiği sırada vurulduğu değerlendirilen M.K. (45) yaralanmıştı.

Kavgada yaralanan Başboğa, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gebze'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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