Gebze\'de silahlı kavgada hayatını kaybeden genç defnedildi

Turgut Altınok, Gölbaşı ve Mamak'ta seçim otobüsünden vatandaşları selamladı

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde seçim otobüsüyle vatandaşları selamladı. Altınok, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhur İttifakı Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ile birlikte Gölbaşı ilçesini turladıktan sonra Mamak ilçesine geçerek AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ile birlikte vatandaşları selamladı ve hediye dağıttı. Altınok, programlarının ardından Altındağ ilçesine hareket etti.