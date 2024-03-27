Gebze\'de silahlı kavgada hayatını kaybeden genç defnedildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Kadem Can Çiçek'in cenazesi defnedildi.
Beylikbağı Mahallesi'ndeki Sarı Cami'de Çiçek için düzenlenen cenaze töreninde anne Kibar Çiçek, baba Murat Çiçek taziyeleri kabul etti.
İkindi vakti Tuzla Müftüsü Mustafa Aydın tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Çiçek'in cenazesi Pelitli Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.
Törene, Çiçek'in aile ve yakınlarının yanı sıra arkadaşları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.
Öte yandan, kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli E.K.D'nin (20) emniyetteki işlemleri sürüyor.
Olay
Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde kız arkadaşıyla oturan Kadem Can Çiçek (16) yanlarına gelen E.K.D. (20) ile tartışmaya başlamıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından tabancayla göğsünden yaralanarak hastaneye kaldırılan Çiçek, müdahaleye rağmen kurtulamamıştı.
Kavganın ardından zanlı E.K.D. gözaltına alınmıştı.
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