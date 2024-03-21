Gebze\'de tahliye kanalına devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Çatak'ta çığ temizleme çalışmaları devam ediyor

Van'ın Çatak ilçesinde kara yoluna iki ayrı noktada düşen çığların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. Çatak-Pervari kara yoluna düşen kar kütlelerinin kısa sürede kaldırılarak yolun ulaşıma açılması hedefleniyor.