Gebze'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sultan Orhan Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde Y.Y. idaresindeki 41 ASR 052 plakalı otomobil, aynı yönde R.Ş. yönetimindeki 01 ACT 576 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü R.Ş. ile diğer otomobilde bulunan M.A.İ. ve M.D, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.