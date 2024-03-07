Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, üç tekerlekli elektrikli motosiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Mustafa Paşa Mahallesi İbrahimağa Caddesinde, Z.E. idaresindeki 41 MA 6075 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet ile T.E.A. yönetimindeki 16 ATT 089 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan T.E.A, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Gebze'de üç tekerlekli elektrikli motosiklet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Samsun Emniyet Müdürlüğü, 'Özel Geliştirme Eğitim Güvenliği Eğitimi' kapsamında okul müdürlerine yönelik bir toplantı düzenledi. Toplantıda, okul yöneticileri uyuşturucu bağımlılığı, çocuk koruma kanunu, güvenli internet kullanımı ve suçlar karşısında izlenecek süreçler hakkında bilgilendirildi.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, ocak ve şubat aylarında gerçekleştirilen güvenlik çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Vali Aksoy, emniyet ve jandarma teşkilatlarının yürüttüğü çalışmaları paylaşarak, terör olayları, göçmen kaçakçılığı, asayiş, siber suçlar ve trafik gibi konularda yapılan işlemleri açıkladı. Ayrıca, uyuşturucu ticareti, kadına yönelik şiddet, siber suçlar ve trafik kazaları gibi konularda da bilgi verildi. Vali Aksoy, ayrıca yerel seçimler öncesinde güvenlik birimlerinin seçimlerin huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için başkent Ankara'nın kayıtlı seçmen sayısı 4 milyon 304 bin 871 olarak belirlendi. Ankara'da 4 milyon 304 bin 871 kayıtlı seçmen bulunuyor. Geçtiğimiz yıl 14 Mayıs'ta yapılan seçimler öncesi 4 milyon 282 bin 718 olan seçmen sayısı, yaklaşık bir yılda 22 bin 153 artış gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere toplam 24 aday bulunuyor.
vivo, en güçlü tableti Pad 3 Pro için çalışmalarını hızlandırdı. Çin'den gelen yeni bilgiler Pad 3 Pro'nun devasa bataryasıyla öne çıkacağını gösteriyor. Pad 3'ün 80W hızlı şarjı destekleyen 11 bin 500 mAh bataryadan besleneceği söyleniyor. vivo Pad 3 Pro'da ayrıca 3K çözünürlüğe ve 144Hz'e kadar yenileme hızına sahip 12.95 inç LCD ekran, 16 GB RAM, 512 GB depolama alanı ve MediaTek Dimensity 9300 yonga seti bulunacak. Şimdiye kadar sızdırılan özellikler, vivo Pad 3 Pro'nun iş, oyun veya multimedyada sürükleyici bir deneyim sunacağını gösteriyor. Tanıtım tarihi henüz belirsiz olsa da, vivo'nun en yeni modeli büyük pili ve hızlı şarj desteğiyle tablet pazarında dikkat çekecek.
Güney Koreli çip şirketleri, Kuzey Kore yönetimi tarafından düzenlenen bir hack saldırısına maruz kaldı. Kuzey Koreli hackerlar, üst düzey 2 çip firmasının sunucularına sızarak kritik verileri çalmaya çalıştı. Bu olay, iki ülke arasındaki gerilimi artırdı. Güney Kore hükümeti, saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti ve önlemler alınacağını açıkladı. Kuzey Kore'nin çip ithal edemediği için Güney Kore teknolojilerini çalmayı planladığı iddia edildi.
Tesla'nın piyasa değeri son birkaç gündür düşüşte. Şirketin hisse fiyatı geriledi ve piyasa değeri 77 milyar dolarlık kayıp yaşadı. Bu düşüşün nedenleri arasında Almanya'daki fabrikada çıkan yangın ve Çin'deki satışlardaki azalma yer alıyor. Tesla'nın piyasa değeri önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyecek, merak konusu.
Apple, Epic Games'in geliştirici hesabını sonlandırdığını duyurdu. Epic Games'in Apple'ın kararlarını eleştirmesi ve dijital pazarlarda rekabeti artırmaya yönelik çabaları nedeniyle geldi. Epic Games Apple'ın bu adımını, iOS cihazlarında gerçek rekabetin önünü kesme niyeti olarak yorumluyor. Epic Games, Apple'ın bu hamlesini ağır eleştirdi. Epic Games'in şirket blogunda yayınladığı açıklamada Apple'ın geliştirici hesabını sonlandırmasının App Store'a potansiyel bir rakibi ortadan kaldırdığını ve diğer geliştiricilere 'Apple ile rekabet etmeye ya da onların haksız uygulamalarını eleştirmeye kalkıştığınızda neler olabileceğini' gösterdiğini belirtiyor. Epic, Apple'ın kararını desteklemek için sunduğu gerekçelerden birinin Epic'in DMA kurallarına yönelik eleştirileri olduğunu iddia ediyor. Epic Games, Apple ile olan anlaşmazlıkları nedeniyle zaten bir süredir Apple'ın hedefi haline gelmiş durumdaydı. Epic'in bu adımları, Apple'ın iOS platformunun bütünlüğünü ve kullanıcıların güvenliğini tehdit ettiğini düşündürüyor. Apple yöneticisi Phil Schiller'ın kaleme aldığı bir mektupta Epic'in eleştirileri ve geçmişteki eylemlerinin, Epic'in kurallara uymayı amaçlamadığını güçlü bir şekilde gösterdiği belirtiliyor. Schiller, Epic'in güvenilirliğini sorguluyor ve gelecekteki ihlallerin iOS platformunun bütünlüğünü tehdit edebileceğini vurguluyor. Epic Games, Apple ile 2010 yılına kadar uzanan Unreal Engine ve diğer yaratıcı araçlar için sözleşmeli ilişkilere sahip olduğunu belirtiyor. Bu durum, Apple'ın Unreal Engine'e kamu desteği sağladığı gerçeğini de gözler önüne seriyor. Apple'ın Epic Games geliştirici hesabını App Store'da yasaklamasına rağmen Fortnite'ın iPhone'lara geri dönebileceği de konuşuluyor.
Mercedes-Benz, yatırımcılarla yaptığı toplantıda elektrikli projelerini ele aldı. Şirket, 2030'a kadar tam elektriğe geçmeyeceğini belirtse de satışlarının yüzde 50'sini elektrikli araçlardan oluşturmayı hedeflediğini açıkladı. Bu açıklama, Mercedes'in elektrikli araç planlarını terk ettiği şeklindeki iddialara yanıt niteliğinde oldu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da yaptığı açıklamada, Türkiye'deki yabancı sermaye sayısını ve Türk ekonomisine kattığı destek miktarını açıkladı. Tunç, Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı sermaye miktarının 2002'de 15 milyar dolar iken bugün 262 milyar dolara ulaştığını belirtti. Ayrıca, Türkiye'deki yabancı şirket sayısının da 5 bin 600'den 80 bin 500'e yükseldiğini ifade etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise Türkiye'nin yatırımcılara kapısının açık olduğunu vurgulayarak ülkenin küresel bir üretim üssüne dönüştüğünü söyledi.
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