Gebze\'de Uyuşturucu Operasyonu: 25 Bin Hap Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 bin 500 sentetik ecza hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Bunun sonucunda Gebze'de düzenlenen operasyonda, 25 bin 500 sentetik ecza hap ile 3 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.