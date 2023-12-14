Gebze\'de yabancı uyruklu kişi bıçaklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kişi yaralandı.
Güzeller Mahallesi 937. Sokak'ta yabancı uyruklu Muhammet H. (29) evinin kapısını çalan henüz kimliği belirlenemeyen kişinin içeriye girmeye çalışması üzerine yaşanan arbedede sırtından bıçaklandı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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