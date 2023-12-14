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Gebze'de yabancı uyruklu kişi bıçaklandı - Son Dakika
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Gebze'de yabancı uyruklu kişi bıçaklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan olayda, yabancı uyruklu bir kişi evinin kapısını çalan kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Gebze\'de yabancı uyruklu kişi bıçaklandı
14.12.2023 - 00:36,
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kişi yaralandı.

Güzeller Mahallesi 937. Sokak'ta yabancı uyruklu Muhammet H. (29) evinin kapısını çalan henüz kimliği belirlenemeyen kişinin içeriye girmeye çalışması üzerine yaşanan arbedede sırtından bıçaklandı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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Kocaeli, Gebze, Saldırı, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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