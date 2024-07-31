Gebze'de Yolda Yürüyen Kişi Bıçaklı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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Gebze'de Yolda Yürüyen Kişi Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolda yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Saldırı sonucunda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

31.07.2024 11:49
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolda yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Sultan Orhan Mahallesi 1127 Sokak'ta yürüyen Mustafa G. (61) tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda kulağından yaralanan Mustafa G, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gebze'de Yolda Yürüyen Kişi Bıçaklı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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