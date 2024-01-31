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Gebze'deki bir fabrikada LPG tankında patlama: 1 işçi yaralandı - Son Dakika
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Gebze'deki bir fabrikada LPG tankında patlama: 1 işçi yaralandı

Gebze\'deki bir fabrikada LPG tankında patlama: 1 işçi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada boş LPG tankında kumlama işlemi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 1 işçi yaralanırken, çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralının durumu iyi olduğu belirtilirken, patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.

31.01.2024 12:44
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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada boş LPG tankında kumlama işlemi sırasında patlama oldu. Patlamada 1 işçi yaralanırken, çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Pelitli Mahallesi 4429 Sokak'taki yüzey boyama ve kumlama fabrikasında meydana geldi. Boş haldeki LPG tankında, kumlama işlemi sırasında bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlama nedeniyle fabrikadaki işçilerden Volkan G. yaralandı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçi, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çıkan küçük çaplı yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, LPG tankı ile bir forkliftte hasar oluştu. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Gebze'deki bir fabrikada LPG tankında patlama: 1 işçi yaralandı - Son Dakika
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