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Gebze'deki Fabrikada Yangın Kontrol Altına Alındı

Gebze\'deki Fabrikada Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Pelitli bölgesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangına İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçelerden gelen takviye itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sırasında küçük çaplı patlamalar yaşandı ve güvenlik gerekçesiyle işçiler, yakınları ve gazeteciler alandan uzaklaştırıldı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yangının kısmen kontrol altına alındığını belirtti. Söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

03.02.2024 15:38
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KISMEN KONTROL ALTINDA

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Pelitli bölgesinde, 200 kişinin çalıştığı fabrikada çıkan yangına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile çevre ilçelerden gelen takviye itfaiye ekipleri müdahale etti. Çalışmalar sırasında zaman zaman küçük çaplı patlamalar oldu. İşçiler ve yakınları ile bölgedeki gazeteciler, güvenlik gerekçesiyle alandan uzaklaştırdı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gebze ilçemiz Pelitli'de bir fabrikada meydana gelen yangına Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi ve OSB itfaiyelerimiz müdahale ediyor. İlk belirlemelere göre yangından etkilenen bulunmamaktadır. Ayrıca Vali Yardımcısı Başkanlığı'nda AFAD ve diğer teknik ekipler bölgede çalışıyor" dedi.

Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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