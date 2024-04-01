Gebze\'deki geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Karaman Belediye Başkanlığını MHP Adayı Savaş Kalaycı Kazandı

Karaman Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Savaş Kalaycı, kesin olmayan sonuçlara göre 44 bin 737 oy alarak zafer kazandı. AK Parti adayı Mevlüt Akgün ise 22 bin 900 oy aldı. Savaş Kalaycı, Karaman doğumlu olup, eğitimini Karaman'da tamamladıktan sonra üniversite eğitimini Beykent Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Ayrıca sosyoloji, siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında yüksek lisans yapmıştır. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde MHP'den aday olan Kalaycı, evli ve bir çocuk babasıdır ve İngilizce bilmektedir.