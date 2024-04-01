Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Gebze'deki geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor - Son Dakika
Karaman Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Savaş Kalaycı, kesin olmayan sonuçlara göre 44 bin 737 oy alarak zafer kazandı. AK Parti adayı Mevlüt Akgün ise 22 bin 900 oy aldı. Savaş Kalaycı, Karaman doğumlu olup, eğitimini Karaman'da tamamladıktan sonra üniversite eğitimini Beykent Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Ayrıca sosyoloji, siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında yüksek lisans yapmıştır. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde MHP'den aday olan Kalaycı, evli ve bir çocuk babasıdır ve İngilizce bilmektedir.
Aksaray Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Evren Dinçer, kesin olmayan sonuçlara göre 42 bin 518 oy alarak birinci oldu. MHP adayı İrfan Çıtak ise 33 bin 84 oyda kaldı. Evren Dinçer, Aksaray'da doğmuş olup, eğitimini burada tamamlamıştır. Meslek hayatına devlet kurumlarında görev alarak başlayan Dinçer, 2019'da yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den Aksaray Belediye Başkanı seçilmiştir.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Abdullah Zeydan 220 bin 919, AK Parti adayı Abdulahat Arvas 108 bin 802 oy aldı. Zeydan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğdu ve Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Daha önce HDP'den Hakkari milletvekilliği yapan Zeydan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Zonguldak Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Tahsin Erdem, kesin olmayan sonuçlara göre zafer kazandı. Erdem, AK Parti adayı Ömer Selim Alan'ı geride bırakarak 29 bin 482 oy aldı. Tahsin Erdem, Zonguldak'ta doğmuş olup, eğitimini tamamladıktan sonra siyasete atılmış ve çeşitli görevlerde bulunmuştur.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Sekmen kazandı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Fatma Şahin bir kez daha seçimi kazandı. Şahin, Gaziantep'in yeni belediye başkanı olarak göreve başlayacak.
İYİ Parti adayı Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra partililere teşekkür etti. Arı, kentin kalkınması ve büyümesi için çalışacaklarını belirtti ve zaferin herkesin zaferi olduğunu vurguladı. Konuşmanın ardından partililer konvoy oluşturarak kentin caddelerinde gezdi.
Van Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, DEM Parti adayı Abdullah Zeydan kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Filiz Gencan Akın 45 bin 958, AK Parti adayı Belgin İba 41 bin 943 oy aldı.
Seçim sonuçlarına göre, Şahin Şerifoğulları 65 bin 428 oy alarak birinci sırada yer aldı. Yeniden Refah adayı Faruk Septioğlu ise 36 bin 209 oy alarak ikinci oldu. Açılan sandık oranı ise %99,63 olarak gerçekleşti.
İncesu ilçesinde yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı İncesu Belediye Başkan Adayı Mustafa İlmek, resmi olmayan sonuçlara göre önde olduğu belirtildi. İlçede açılan sandıkların yüzde 97.47'si sayıldı ve sonuçlara göre AK Parti Adayı Mustafa İlmek 8 bin 73 oy alırken, diğer adaylar ise daha düşük oy oranlarına sahip oldu.
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