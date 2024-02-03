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Gebze'deki Kimya Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Gebze'deki Kimya Fabrikasında Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasında çıkan yangın, fabrikayı sardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, olay yerine polis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın devam ederken, bazı işçilerin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

03.02.2024 14:40
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KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Alevler fabrikayı sararken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Gebze ilçesi Pelitli bölgesindeki bir kimya fabrikasında saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Fabrikaya koşan bazı işçilerin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Gebze\'deki Kimya Fabrikasında Yangın Çıktı
Kaynak: DHA

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