Gebze\'deki Palet Fabrikasında Yangın: 1 İşçi Yaralandı

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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 1 işçi hafif yaralandı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Tavşanlı Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Caddede bulunan bir palet fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında hafif yaralanan 1 işçi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.